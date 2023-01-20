В Верховную раду внесли проект о запрете деятельности канонической УПЦ

Украинские власти передали в Верховную раду законопроект, предусматривающий запрет деятельности религиозных организаций под управлением Московского патриархата. Соответствующая информация появилась на сайте парламента в четверг, 19 января.

Предлагаемые ограничения распространяются, в частности, на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), руководящий центр которой находится в России.

Отмечается, что с инициативой выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, данный законопроект направлен на «обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов».

Ранее, 17 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений на каноническую УПЦ. Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Он заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ.

До этого, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей УПЦ. По данным СМИ, глава государства подписал указ еще в конце декабря, однако документ не был обнародован официально из-за содержащейся в нем персональной информации.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Так, 23 ноября появилась информация о том, что СБУ завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.