В МИД Венгрии назвали притеснения соотечественников в Закарпатье неприемлемыми

Будапешт осудил притеснение этнических венгров, проживающих в Закарпатской области, и потребовал от Киева урегулировать ситуацию. Об этом 19 января заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в министерстве иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер.

«Призываем государственные власти Украины немедленно сделать всё, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить прежнее состояние», — написал он в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МИД выразил надежду на то, что представителям национальной общины не придется сталкиваться с дискриминацией «в других местах». По его словам, борьба с подобными настроениями соответствует интересам Киева, если Украина намерена присоединиться к Евросоюзу (ЕС).

Ранее в этот день издание Index.hu сообщило, что украинская полиция сняла флаги Венгрии с нескольких государственных учреждений в Закарпатской области. Помимо этого, директор венгерской школы в Мукачеве был уволен без объяснения причин.

13 декабря Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, необходимый для потенциального вступления в ЕС. Документ запрещает прямую и непрямую дискриминацию лиц, относящихся к нацменьшинствам, им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

Как отметила 26 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, данный закон можно считать примером циничного глумления над правами нацменьшинств с нарушением всех имеющихся обязательств Украины в рамках профильных организаций.

Также проект раскритиковали Венгрия и Румыния, которые отметили, что закон не был должным образом проработан с представителями национальных меньшинств, кроме того, составители проигнорировали ранее сформулированные предложения.

Венгрия неоднократно заявляла об ущемлении прав нацменьшинств на Украине. Так, в феврале глава МИД страны Петер Сийярто сказал «Известиям», что Киев продолжает притеснять венгерскую общину и остается глухим к просьбам Будапешта исправить ситуацию.

Минувшей весной, в марте, ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине. Москва, в свою очередь, поддержала призыв международной организации, адресованный киевским властям, принять закон о защите языковых прав населения.