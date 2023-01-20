Парламентские партии рассказали о своих съездах в 2023 году

Партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ намерены в 2023 году провести свои съезды, где они смогут обсудить кадровые изменения и дальнейшее направление своей деятельности.

«До конца 2023 года, конечно, есть намерение провести партийный съезд. И мы проведем. Повестка обязательно будет насыщенная. Сейчас решение о дате его проведения пока не принято, но это не мешает нам быть всегда готовыми к этому мероприятию. Но в I квартале этого года его не будет», — сказал «Известиям» глава исполкома партии Александр Сидякин.

Сразу несколько источников в руководстве политсилы рассказали «Известиям», что к вопросу о проведении съезда единороссы могут вернуться ближе к осени. Однако решение о дате, по словам одного из собеседников, будет принято в течение месяца после окончательного формирования региональных отделений на новых территориях.

О намерении провести съезд в наступившем году заявили и другие парламентские партии: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ. Причем палитра их повестки схожа: работа на новых территориях, сентябрьские выборы и подготовка к президентской кампании. Однако справороссам в этом году предстоит переизбрать свое руководство, включая председателя Сергея Миронова, сопредседателей Геннадия Семигина и Захара Прилепина.

Впрочем, проведения съезда пока нет в планах ЛДПР, которая на уровне всей партии собиралась в мае 2022-го. Съезд не планирует проводить и самая молодая парламентская партия «Новые люди», подтвердил «Известиям» вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции в нижней палате парламента Владислав Даванков.

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К месту встреча: какие партии планируют съезды в 2023-м