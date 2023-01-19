Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия заблокировала транш военной помощи для Украины на €500 млн
Общество
Журналисты МИЦ «Известия» получили награды Минобороны и Росгвардии
Мир
Депутаты бундестага отказались голосовать по поставкам Киеву танков
Мир
На Украине назвали США лучшим другом из-за количества финансовой помощи
Экономика
В России начался выпуск отечественных мониторов под маркой «Бештау»
Мир
«Кафе Москва» в Берлине временно переименуют в «Кафе Киев»
Мир
Более миллиона французов участвовали в протестах против пенсионной реформы
Мир
Будапешт призвал Киев прекратить зверства против этнических венгров в Закарпатье
Мир
Врач в Италии получила пожизненный срок за «лечение» рака ультразвуком
Мир
В Литве заверили в передаче сотен танков Украине по итогам встречи в Рамштайне
Общество
Прощание с режиссером Николаем Досталем состоится 22 января в Москве
Мир
Шольцу напомнили о горящих немецких танках на Украине в 1943 году

Журналисты МИЦ «Известия» получили награды Минобороны и Росгвардии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники МИЦ «Известия» и другие российские журналисты в четверг, 19 января, получили награды от Министерства обороны РФ и Росгвардии.

Торжественное мероприятие прошло в Москве и было приурочено к Дню российской печати, который отмечается 13 января.

«Информационные программы сейчас бьют любые сериалы и шоу»
Медиаменеджер Владимир Кулистиков — о доверии аудитории к новостям, влиянии холодильника на настроения и «жесткаче» на экране

Корреспондент «Известий» Даниил Левин был награжден медалью «Участнику специальной военной операции» в соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии.

Также ряд журналистов получили знаки отличия от МО РФ. Награды вручил замглавы оборонного ведомства Николай Панков.

Медали «За укрепление боевого содружества» были удостоены операторы РЕН ТВ Андрей Макаренко, Первого канала Сергей Кузнецов и Никита Севастьянов, «России-1» Станислав Еловский , RT Александр Жуков и фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Илья Питалев.

Медали «Константин Симонов» передали продюсеру новостной редакции «России-24» Дмитрию Евдокимову, а также операторам телеканалов «ТВ Центр» и «Звезда» Николаю Карбанову и Андрею Подгорнову.

Панков поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником и поблагодарил за профессионализм и объективное освещение актуальных событий, в частности — специальной операции по защите Донбасса. Также он отметил заслуги журналистов, работающих за пределами страны, подчеркнув, что «у каждого своя передовая».

Ранее, 12 января, российским журналистам вручили премии правительства в области СМИ за 2022 год. Все 20 лауреатов — журналисты и военные корреспонденты, освещающие события в новых регионах РФ. В число награжденных вошла корреспондент «Известий» Наталия Графчикова, активно освещавшая события в Херсонской области.

4 мая президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента телеканала «Известия» Родиона Северьянова, который работал в зоне СВО.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023