Журналисты МИЦ «Известия» получили награды Минобороны и Росгвардии

Сотрудники МИЦ «Известия» и другие российские журналисты в четверг, 19 января, получили награды от Министерства обороны РФ и Росгвардии.

Торжественное мероприятие прошло в Москве и было приурочено к Дню российской печати, который отмечается 13 января.

Корреспондент «Известий» Даниил Левин был награжден медалью «Участнику специальной военной операции» в соответствии с приказом Федеральной службы войск национальной гвардии.

Также ряд журналистов получили знаки отличия от МО РФ. Награды вручил замглавы оборонного ведомства Николай Панков.

Медали «За укрепление боевого содружества» были удостоены операторы РЕН ТВ Андрей Макаренко, Первого канала Сергей Кузнецов и Никита Севастьянов, «России-1» Станислав Еловский , RT Александр Жуков и фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Илья Питалев.

Медали «Константин Симонов» передали продюсеру новостной редакции «России-24» Дмитрию Евдокимову, а также операторам телеканалов «ТВ Центр» и «Звезда» Николаю Карбанову и Андрею Подгорнову.

Панков поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником и поблагодарил за профессионализм и объективное освещение актуальных событий, в частности — специальной операции по защите Донбасса. Также он отметил заслуги журналистов, работающих за пределами страны, подчеркнув, что «у каждого своя передовая».

Ранее, 12 января, российским журналистам вручили премии правительства в области СМИ за 2022 год. Все 20 лауреатов — журналисты и военные корреспонденты, освещающие события в новых регионах РФ. В число награжденных вошла корреспондент «Известий» Наталия Графчикова, активно освещавшая события в Херсонской области.

4 мая президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества корреспондента телеканала «Известия» Родиона Северьянова, который работал в зоне СВО.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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