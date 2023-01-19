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Врач в Италии получила пожизненный срок за «лечение» рака ультразвуком

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Фото: lanuovasardegna.it
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В итальянском городе Кальяри на Сардинии врача приговорили к пожизненному лишению свободы за альтернативные методы лечения онкологических заболеваний у пациентов. Об этом 19 января сообщило местное издание L'Unione Sarda.

Сообщается, что 52-летняя Альба Вероника Пубби из города Тертении лечила онкологические заболевания ультразвуком и радиочастотами. В ходе судебного процесса врач обвинялась в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве.

В свою защиту она заявляла, что всегда предоставляла пациентам выбор и не настаивала на своих методах. По ее словам, трое умерших пациентов, лечением которых она занималась, находились в терминальной стадии болезни.

В конце декабря 2022 года врач-офтальмолог частной клиники в Санкт-Петербурге был задержан полицией по обвинению в мошенничестве и лишении зрения нескольких пациентов.

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