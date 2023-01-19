Минюст США заявил о намерении начать передачу части российских активов Украине

Власти США планируют начать передачу Украине части замороженных российских активов на Западе. Об этом 19 января заявил руководитель рабочей группы американского минюста по применению санкций против России Эндрю Адамс.

«В будущем мы также намерены начать передачу изъятых активов в пользу Украины», — заявил он на семинаре в Гудзоновском институте, добавив, что это станет относительно новым развитием событий.

Ранее в этот день стало известно, что Еврокомиссия продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

В конце декабря 2022 года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов.

В этом же месяце сенат США одобрил включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковать замороженные активы бизнесменов из РФ. Принятая поправка предусматривает изъятие и продажу активов бизнесменов из РФ для их передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Еще в мае прошлого года научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен заявил, что возможная конфискация российских активов разрушит международную систему политической экономии, которая создавалась на протяжении последних десятилетий.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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