Прощание с режиссером Николаем Досталем состоится 22 января в Москве

Прощание с режиссером Николаем Досталем состоится 22 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

«Отпевание [состоится] в храме иконы Божией Матери в Кунцево 22 января, в воскресенье, в 11:45. Прощание — в ритуальном зале ЦКБ, улица Маршала Тимошенко, 25», — сообщил собеседник ТАСС в Союзе кинематографистов России.

Отмечается, что место, где похоронят Досталя, пока не определено.

О смерти Досталя стало известно ранее 19 января.

По информации «Известий», режиссер умер в больнице. Туда его доставили 14 января. Досталь боролся с раком предстательной железы.

Артист российской эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов назвал Досталя самым близким человеком во всем российском кинематографе.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил соболезнования близким и родным Досталя. Глава государства назвал его талантливым режиссером, сценаристом, актером, а также ярким представителем отечественного киносообщества.

Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве. В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.

В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».

Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».