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Paradox Interactive официально представила Age of Wonders 4

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Фото: Paradox Interactive
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Компания Paradox Interactive и студия Triumph 19 января анонсировали Age of Wonders 4. Игра появится в продаже 2 мая 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S, сообщается в официальном аккаунте проекта в Twitter.

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Фанаты фэнтезийной серии пошаговой стратегии ждали новинку девять лет, поэтому в релизе пообещали сохранить глубину настроек, широкие возможности повторных прохождений и динамичные тактические сражения.

«Независимо от того, играете ли вы с самого начала или только готовитесь впервые посетить наши миры, вы скоро испытаете нечто совершенно особенное», — заявил соучредитель Triumph Studios и директор Age of Wonders 4 Леннарт Сас.

Кроме того, впервые в истории серии пользователи смогут делать свои собственные фракции, благодаря полноценному редактору для создания героев.

Авторы игры также сообщили о том, что четвертая часть серии будет «открытой и дружелюбной» для всех создателей модификаций.

Накануне в России стартовали предварительные заказы игры Atomic Heart для консолей PS4, PS5 и Xbox Series X. Магазин «1С Интерес» начал принимать заказы на консольную версию шутера стоимостью 5999 рублей.

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