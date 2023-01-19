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Москвичей предупредили о грозах с дождем в ночь на 20 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в ближайшие часы стоит ждать обильных осадков и усиления ветра. Об этом 19 января сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

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«В ближайшие часы и в ночь на 20 января в столице ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег, возможны гололед и усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Городские власти призвали горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кроме того, при управлении транспортным средством необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее в этот день специалисты «Яндекс Погоды» рассказали, что в предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время. Утром 21 января скорость ветра составит 2,4 м/с, а вечером — 2,8 м/с. Ночью москвичей ждут небольшие заморозки до –5…–6. В воскресенье, 22 января, также ожидается пасмурная погода.

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