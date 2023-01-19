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Военкор «Известий» показал работу «Гиацинта» по позициям ВСУ под Марьинкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы 5-й бригады 1-го армейского корпуса поддерживают наступление пехотинцев на марьинском направлении. Их работу 19 января показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) используется артиллерийская установка «Гиацинт-Б».

«Бьет по более серьезным укреплениям, используется для контрбатарейной борьбы», — охарактеризовал ее работу журналист.

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Подобные орудия эффективны для поддержки пехоты при интенсивных боях. Подобные как раз проходят в эти дни в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Командир взвода с позывным Кальмиус рассказал, что «Гиацинт-Б» используется для поражения огневых точек противника, а корректировать огонь иногда приходится на глаз.

«Если замечает разведка, уничтожаем рабочие минометы, танки. Огонь корректируем зрительно: глазами и беспилотником», — объяснил он.

По словам Кальмиуса, артиллеристам требуется быстро работать на своих позициях и оперативно перемещаться. Это связано с интенсивностью боев, которая возросла в последнее время.

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что удары ВСУ по Донецку прекратятся после того, как Марьинка и Авдеевка будут освобождены. По его словам, подразделения ВСУ будут лишены физической возможности вести огонь по Донецку.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители. Пушилин также отметил, что наступает переломный момент для всей территории ДНР.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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