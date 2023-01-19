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Умер мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров

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Фото: Федерация фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru
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В возрасте 76 лет ушел из жизни мастер спорта СССР по фигурному катанию, профессор кафедры теории и методики зимних видов спорта Александр Тихомиров. О смерти многократного призера международных соревнований сообщила в четверг, 19 января, пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто знал Тихомирова Александра Константиновича. Светлая память об ученом, педагоге, душевном и жизнелюбивом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Фигурным катанием Тихомиров начал заниматься в четырехлетнем возрасте. Он стал первым партнером заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, с которой завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году. Позже Тарасова, только начинающая тренерскую карьеру, стала его наставницей в паре с Людмилой Суслиной.

В активе пары Тихомиров – Суслина — третье место на чемпионате СССР 1965 года, бронзовые медали зимней Универсиады 1968 года, бронзовые награды соревнований на Кубок СССР 1969 года. Дважды пара становилась пятой на чемпионатах СССР (1968, 1970). Также фигуристы выиграли серебро на 1967 Blue Swords, серебро на 1967 Prize Moscow News и золото на 1968 Blue Swords.

По окончании спортивной карьеры Тихомиров занялся научной деятельностью. Он преподавал в Московской государственной академии физической культуры, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал автором более 150 научных работ.

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