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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали новые скриншоты игры

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Фото: GSC Game World
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Компания GSC Game World в четверг, 19 ноября, опубликовала два новых скриншота игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl. Через несколько часов студия показала еще два изображения из шутера. Кадры появились на сайте издания Wired.

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На них изображена заброшенная деревня с деревянными домами и мельницей.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это фантастический постапокалептический шутер о зоне, вдохновленный рассказом Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».

Игру планируют выпустить в течение 2023 года на ПК и Xbox Series, хотя изначально релиз должен был состояться в апреле 2022 года, затем создатели переносили его на конец прошлого года.

Ранее, 20 декабря 2022 года, в блоге PlayStation геймер выбрали лучшие игры года. God of War Ragnarok забрала первое место в номинациях «Лучшее повествование», «Лучшая демонстрация графических возможностей», «Лучшее художественное направление», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек», «Лучшее использование DualSense».

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