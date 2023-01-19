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В Италии провели первую пересадку части легкого человеку от живого донора

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Guillaume Bonnefont
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В Италии успешна проведена первая в стране операция по трансплантации части легкого пациенту от живого донора. Об этом 19 января сообщает издание la Repubblica.

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«[Часть легкого] получил пятилетний мальчик, страдающий редким заболеванием крови, который уже получил костный мозг от своего отца. Операция, которая длилась 11 часов, была проведена во вторник, 17 января, в больнице Папы Джованни XXIII в Бергамо», — сообщает издание.

Отмечается, что операция была назначена после того, как иммунологическая реакция на пересадку чужого «материала» в виде костного мозга вызвала ухудшения в общем состоянии ребенка, из-за чего он мог дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

По результатам медицинского вмешательства у ребенка появилась возможность дышать самостоятельно, однако врачи намерены еще какое-то время понаблюдать за состоянием пациента.

Как пишет газета, проведение подобной операции является очень редким событием, а в Италии пересадка органов от живого донора является уникальным случаем.

Ранее, 2 декабря 2022 года, российские ученые разработали технологии, которые позволяют создавать человеческие органы из нескольких клеток.

До этого, в сентябре, сообщалось, что военные кардиохирурги Национального медицинского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России впервые трансплантировали «механическое сердце» — систему вспомогательного кровообращения — искусственного левого желудочка сердца.

В мае эксперты оценили перспективы пересадки органов животных человеку. По словам специалистов, риски подобных пересадок связаны с генетическими особенностями органов животных. При этом существуют технологии, позволяющие минимизировать отторжение органов животных человеческим организмом.

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