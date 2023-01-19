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Названы самые популярные гаджеты у москвичей в 2022 году

Смартфоны и «умные» колонки стали самыми популярными гаджетами у москвичей в 2022 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Аналитики столичного департамента информационных технологий (ДИТ) выяснили, какие гаджеты пользовались наибольшей популярностью у москвичей в 2022 году. Результаты исследования в четверг, 19 января, приводит портал мэра и правительства Москвы.

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Так, по итогам прошлого года самым часто используемым устройством стал смартфон. Доля владельцев телефона среди москвичей выросла до 95%, что на 4% больше, чем в 2021 году.

«Как показал опрос, смартфон по ряду функций всё больше вытесняет персональные компьютеры и ноутбуки. С помощью смартфона москвичи всё чаще совершают покупки в интернет-магазинах, пользуются онлайн-банкингом. При этом 89% пользователей заявили, что не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни», — говорится в публикации.

Отмечается, что смартфоны вошли в том числе в категорию самых популярных покупок в прошлом году. Также выяснилось, что почти у каждого владельца смартфона в Москве в возрасте от 18 до 25 лет есть беспроводные наушники.

Кроме того, в 2022 году вырос спрос на умные колонки. Ими пользуется каждый четвертый житель столицы.

В числе домашних устройств наиболее часто используются Wi-Fi-роутеры и телевизоры с функцией подключения к интернету.

«Wi-Fi-роутер стал самым популярным устройством впервые за четыре года исследований. Его наличие в доме отметили 87% жителей», — отмечают исследователи.

Среди других гаджетов москвичи выделили умные часы и фитнес-браслеты, ими владеет 31% жителей столицы.

Ранее в этом месяце стало известно, что каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам. Как сообщили 16 января в «Лаборатории Касперского», 42% опрошенных обращаются с гаджетами как с одушевленными существами. Так, 68% разговаривают со смартфонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― с телевизорами, 22% ― с чайниками и кофемашинами, а 16% ― с роботами-пылесосами.

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