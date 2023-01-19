ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта у Орехова

Российские военные взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у Орехова в Запорожской области. Об этом 19 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Результатом сегодняшней разведки боем стало взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов, находящихся на юго-западе и юго-востоке от Орехова», — сообщил он «РИА Новости».

По словам Рогова, по информации из радиоперехватов удалось выяснить, что на данный момент украинские военные в этом районе ощущают острую нехватку беспилотников и артиллерии. По его мнению, это может вынудить их к скорому отступлению.

Сейчас бои в районе продолжаются, но сам Орехов пока находится под контролем украинской стороны.

Ранее в этот день Рогов также рассказывал, что Вооруженные силы (ВС) России перешли в локальное наступление в районе города Орехово. По его словам, подразделениям российской армии удалось вынудить украинских солдат отойти на запасные оборонительные рубежи и сдвинуть линию фронта в Запорожской области.

17 января Рогов заявил, что украинские боевики в Запорожской области начали возводить фортификационную линию. Он отметил, что тактика украинских военных резко изменилась и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне.

В тот же день командир танковой роты ВС РФ заявил, что настроение украинских военных в целом плачевное, они начинают сдаваться на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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