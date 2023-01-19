Реклама
Прямой эфир
Мир
В НАТО заявили о сохраняющейся угрозе конфликта с Россией
Мир
Минобороны Дании заявило о передаче Украине 19 французских САУ Caesar
Мир
Глава минфина США заявила о принятии чрезвычайных мер для избежания дефолта
Мир
Захарова сравнила киевский режим с ИГ после признания убийства Киреева
Мир
СМИ узнали об отказе США поставлять Украине танки Abrams из-за затрат на обслуживание
Мир
Минюст США заявил о желании начать конфискацию активов РФ в пользу Украины
Мир
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
Мир
Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков
Политика
В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине
Мир
Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского
Общество
Путин назвал Досталя ярким представителем отечественного кинематографа
Мир
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Барселоне

Захарова сравнила киевский режим с ИГ после признания убийства Киреева

0
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на признание украинской стороной убийства собственного переговорщика Дениса Киреева сравнила нынешний киевский режим с боевиками ИГ(организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

Ранее в четверг, 19 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что член украинской делегации на переговорах с РФ Денис Киреев, застреленный в феврале 2022 года, не был российским агентом, а его убийство является ошибкой, из-за того, что между силовыми ведомствами Украины «не было единой координации».

Захарова обратила внимание на цитату Подоляка, в которой он сообщил, что в начале конфликта к Кирееву были претензии и урегулировать их в «диалоговом формате» не успели.

«Запрещенный ИГИЛ — это наивные дети по сравнению с киевским режимом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также в четверг глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что переговорщик был убит сотрудниками Службы безопасности страны (СБУ).

Тогда же депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что бывший глава СБУ Иван Баканов и его подчиненные виновны в гибели Киреева. Он призвал начать уголовное расследование против них.

В начале марта 2022 года министерство обороны Украины подтвердило гибель Киреева. Заверялось, что он погиб при выполнении спецзадания.

Тело Киреева было обнаружено перед зданием Печерского суда в Киеве. Он был участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле, которые прошли в феврале.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023