Захарова сравнила киевский режим с ИГ после признания убийства Киреева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на признание украинской стороной убийства собственного переговорщика Дениса Киреева сравнила нынешний киевский режим с боевиками ИГ(организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее в четверг, 19 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что член украинской делегации на переговорах с РФ Денис Киреев, застреленный в феврале 2022 года, не был российским агентом, а его убийство является ошибкой, из-за того, что между силовыми ведомствами Украины «не было единой координации».

Захарова обратила внимание на цитату Подоляка, в которой он сообщил, что в начале конфликта к Кирееву были претензии и урегулировать их в «диалоговом формате» не успели.

«Запрещенный ИГИЛ — это наивные дети по сравнению с киевским режимом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Также в четверг глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что переговорщик был убит сотрудниками Службы безопасности страны (СБУ).

Тогда же депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что бывший глава СБУ Иван Баканов и его подчиненные виновны в гибели Киреева. Он призвал начать уголовное расследование против них.

В начале марта 2022 года министерство обороны Украины подтвердило гибель Киреева. Заверялось, что он погиб при выполнении спецзадания.

Тело Киреева было обнаружено перед зданием Печерского суда в Киеве. Он был участником украинской делегации на переговорах с Россией в белорусском Гомеле, которые прошли в феврале.