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В НАТО заявили о сохраняющейся угрозе конфликта с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил, что угроза конфликта с Россией сохранится
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Угроза конфликта НАТО с Россией сохраняется независимо от ситуации на Украине. Об этом 19 января заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр.

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«Я считаю, что все согласны с фактом, что, несмотря на исход конфликта, Россия будет иметь те же амбиции, поэтому угроза не исчезает», — сказал он журналистам по итогам заседания военного комитета альянса.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать всё для того, чтобы к коллегам из НАТО и Евросоюза (ЕС) скорее пришло «отрезвление». Он назвал западных дипломатов «зарвавшимися» людьми, которые ставят свои неуемные политические амбиции и неоколониальные мечты выше интересов собственных народов.

11 января президент Венгрии Каталин Новак предостерегла НАТО от участия в конфликте на Украине. Она призвала Европу оставаться прагматичной и думать о своем выживании.

При этом ранее этим же днем украинский президент Владимир Зеленский призвал Североатлантический альянс к более «мощным» шагам в вопросе членства Украины в блоке. Он назвал недостаточной поддержку НАТО в виде заявлений об «открытых дверях».

7 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем угрожает действующему миропорядку западных стран. Он считает, что очевидным доказательством его слов является отказ Пекина осуждать спецоперацию РФ на Украине. Более того, добавил генсек, Китай «продвигает российский нарратив» и обвиняет НАТО в сложившейся ситуации на мировой арене.

Ранее, 10 декабря 2022 года, Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

24 февраля 2022 года РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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