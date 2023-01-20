Госдолга история

США 19 января достигли потолка госдолга — о том, что это произойдет, еще в начале недели минфин Штатов предупредил конгресс. Госдолг США — это история, которая в последние годы стабильно всплывает как некий масштабный инфоповод, но никаких проблем из-за того, что американские власти его регулярно превышают и потом просто увеличивают потолок, пока не было. Ключевое слово здесь — «пока».

В последние годы демократы и республиканцы всегда приходили к какому-то компромиссу по части повышения потолка госдолга и сокращения некоторых расходов в бюджете. Иногда это были социальные программы, в какие-то годы — планы по развитию инфраструктуры. Сейчас, скорее всего, под удар попадут программы социальной защиты и медицины, созданные еще во времена президентства Барака Обамы.

Сокращение расходов на $0,5 трлн при растущем дефиците бюджета из-за увеличения заказов у производителей оружия и резко взлетевших цен на энергоносители может оказать определенное влияние на повестку следующих лет. Особенно с учетом того, что в 2024 году Байдену предстоит переизбираться на второй срок. То есть увеличение госдолга будет бить и по политическим амбициям, и по экономике.

Политический контекст — это и есть сокращение бюджетных программ для населения. С учетом же того, что цены в США за пару лет на ряд позиций выросли чуть ли не вдвое, это может перетянуть колеблющихся избирателей на сторону республиканцев.

Но и экономические проблемы заслуживают внимания действующих властей. Если последние пару лет госдолг рос достаточно быстро, но облигации были с минимальным купонным доходом из-за ставки ФРС около нуля, то выпуски текущего года будут значительно дороже в обслуживании. Это станет дополнительной статьей расходов для бюджета — занимать придется даже для оплаты прошлых займов.

В США госдолг уже перевалил за 120% ВВП и в этом году может легко дойти до 130%. Даже несмотря на то что ставка ФРС была относительно невысокой в период с 2010 года, когда госдолг превышает 100% ВВП, экономика страны уже считается не слишком надежной.

Это можно наблюдать на примере европейских государств — Испания, Италия, Португалия и особенно Греция считаются дотационными странами для Евросоюза именно из-за экономических проблем. То есть роль играет не только огромный масштаб госдолга, но и дороговизна его обслуживания.

Что касается возможности дефолта, доверия к американской экономике и курса доллара, то здесь каких-либо серьезных всплесков ждать не стоит как минимум до лета. Сигналы о том, что американская валюта пользуется всё меньшим доверием, идут фактически отовсюду. Количество расчетов между государствами без ее использования постепенно растет, хотя доля доллара в расчетах на Forex все равно больше 50%. Но тренд сейчас более чем очевиден.

Период доминирования доллара постепенно завершается. Даже если обратиться к истории, цикл главной резервной валюты длится около 100 лет, а доллар «сидит на троне» с 1921 года. То есть в течение нескольких лет проблемы и у валюты, и у американской экономики могут начать нарастать. Хотя для катастрофы хватит одного эпизода — сброса Китаем всех госбондов США. КНР наряду с Японией — их главный держатель. Это сильнейшим образом обвалит и рынок облигаций, и рынок акций, а также взорвет валютный рынок.

Мы видим попытки США переманить европейских производителей в Америку, чтобы улучшить состояние ее экономики. Кроме того, власти выделяют субсидии на строительство заводов для производства электроники. В стране резко выросли доходы нефтегазового сектора. Тем не менее на долгосрочном горизонте это может стать просто вспышкой. Столь серьезная дефицитность бюджета США на таком долгом временном периоде — а с момента вступления Обамы в должность президента в 2009 году он вырос более чем втрое — это большая проблема для страны. Впрочем, очевидной она будет лет через 10–20, но не прямо сейчас.

Автор — финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора