Прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов от призыва стартует 23 января

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Минцифры.

«В этом году форма для отсрочки откроется 23 января. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник», — говорится в Telegram-канале министерства.

В Минцифры уточнили, что сотрудникам нужно успеть подать заявления до 6 февраля через портал «Госуслуги». Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно.

Работодатель должен будет проверить данные сотрудников в своем личном кабинете, подтвердить их и до 9 февраля отправить списки через «Госуслуги» в Минцифры. При этом от одной организации может быть сразу несколько списков, добавили в ведомстве.

До 1 марта 2023 года Минцифры передаст списки в Минобороны. Решения по отсрочке будет принимать призывная комиссия с 1 апреля по 15 июля.

Ранее, 28 декабря, глава ведомства Максут Шадаев рассказал, что Минцифры займется вопросом о включении технических IT-специальностей в перечень на отсрочку от несения срочной службы в армии. Министр отметил, что такая идея возникла после частичной мобилизации, когда появился список IT-специальностей на отсрочку.

Он напомнил, что по постановлению правительства в настоящее время в списке находится 75 специальностей.

Отсрочка от срочной службы для IT-специалистов действует с марта 2022 года. Претендующие на нее должны соответствовать ряду критериев. Так, помимо наличия российского гражданства, специалисты должны иметь трудовой договор и работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.