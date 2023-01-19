Путин назвал Досталя ярким представителем отечественного кинематографа
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным режиссера Николая Досталя, скончавшегося 19 января на 77-м году жизни. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Как заметил Путин, Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, а также ярким представителем отечественного киносообщества. Он прошел большой путь, оставив богатое творческое наследие, добавил Путин.
Российский лидер отметил, что память о Достале навсегда «сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека».
О смерти Досталя сообщили ранее 19 января в Союзе кинематографистов РФ. Причины смерти пока не известны, сейчас решается вопрос о месте и дате прощания.
По информации «Известий», режиссер умер в больнице. Туда его доставили 14 января. Досталь боролся с раком предстательной железы.
Артист российской эстрады, актер театра и кино Геннадий Хазанов назвал Досталя самым близким человеком во всем российском кинематографе.
Николай Досталь — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации. Он родился 21 мая 1946 года в Москве. В начале 1960-х начал работать ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм», после чего там же стал вторым режиссером.
В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, в 1972-м — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, обучившись в мастерской Георгия Данелии. В 1982 году стал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».
Известность в РФ и за рубежом режиссеру принесла картина «Облако-рай» (1991), удостоенная множества национальных и международных призов, в числе которых «Серебряный леопард» Международного кинофестиваля (МКФ) в Локарно (Швейцария) и приз национального кинофестиваля «Кинотавр».