Реклама
Прямой эфир
Мир
В НАТО заявили о сохраняющейся угрозе конфликта с Россией
Мир
Минобороны Дании заявило о передаче Украине 19 французских САУ Caesar
Мир
Глава минфина США заявила о принятии чрезвычайных мер для избежания дефолта
Мир
Захарова сравнила киевский режим с ИГ после признания убийства Киреева
Мир
СМИ узнали об отказе США поставлять Украине танки Abrams из-за затрат на обслуживание
Мир
Минюст США заявил о желании начать конфискацию активов РФ в пользу Украины
Мир
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
Мир
Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков
Политика
В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине
Мир
Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского
Общество
Путин назвал Досталя ярким представителем отечественного кинематографа
Мир
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Барселоне

Еще 15 модульных фельдшерских пунктов откроют в Рязанской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области в 2023 году планируют открыть 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом глава регионального минздрава Александр Пшенников сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все конструкции будут модульные и быстровозводимые. Сейчас ведомство определяет земельные участки под строительство, решают вопросы с техническим заданием. После этого будут объявлены аукционы по поиску подрядчиков, пишет РИА «7 новостей».

«Возведение начнем, как только устоится теплая погода. На установку модульной конструкции понадобится от одного до двух месяцев», — рассказал Пшенников.

После установки начнется процесс оснащения оборудованием и получения лицензии. Весь период займет чуть более полугода, уточняет 62INFO.ru. ФАПы появятся в Александро-Невском, Милославском, Пронском, Ряжском, Рязанском, Сараевском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Скопинском и других районах региона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023