Еще 15 модульных фельдшерских пунктов откроют в Рязанской области

В Рязанской области в 2023 году планируют открыть 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом глава регионального минздрава Александр Пшенников сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все конструкции будут модульные и быстровозводимые. Сейчас ведомство определяет земельные участки под строительство, решают вопросы с техническим заданием. После этого будут объявлены аукционы по поиску подрядчиков, пишет РИА «7 новостей».

«Возведение начнем, как только устоится теплая погода. На установку модульной конструкции понадобится от одного до двух месяцев», — рассказал Пшенников.

После установки начнется процесс оснащения оборудованием и получения лицензии. Весь период займет чуть более полугода, уточняет 62INFO.ru. ФАПы появятся в Александро-Невском, Милославском, Пронском, Ряжском, Рязанском, Сараевском, Ермишинском, Кадомском, Пителинском, Скопинском и других районах региона.