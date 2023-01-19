Минфин назвал размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля

Размер материнского капитала на первого ребенка в России с 1 февраля составит 587 тыс. рублей. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Министерстве финансов страны.

Кроме того, увеличен размер семейного капитала на второго ребенка. Он составит почти 775,6 тыс. рублей, говорится в сообщении ведомства.

Прежде размер маткапитала на первого ребенка составлял 524,5 тыс. рублей. При рождении второго семья могла получить дополнительную выплату в размере 168,6 тыс. рублей.

16 января первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась с предложением разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ. По ее словам, это поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тыс. в год и освободит их на несколько лет от этих расходов.

Ранее, 5 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств материнского капитала. Выплата может происходить при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ.

До этого, 8 ноября, Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Кроме того, его стало возможным использовать для оплаты услуг частных преподавателей, детских садов и школ.