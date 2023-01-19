Новак рассказал об отсутствии окончательных заключений о целостности СП-1 и СП-2

На данный момент газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» еще проходят стадию обследования и окончательных заключений по вопросу их целостности сейчас нет. Об этом 19 января заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с журналистами.

«Идет обследование всей этой инфраструктуры. Поэтому окончательных заключений нет на этой счет с точки зрения целостности этой инфраструктуры. Будем смотреть по результатам обследования», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о возможности продолжать поставки природного газа по СП-1.

Ранее, 26 декабря 2022 года, компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», а также восстановления подачи газа. Кроме того, специалисты изучают, как долго трубы с повреждениями способны выдерживать воздействие соленой воды.

До этого, 25 декабря, Новак заявил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется, но на это нужны деньги и время. Тем не менее назвать стоимость и продолжительность ремонта, по его словам, пока нельзя, так как идет расследование.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. В районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсий, обнаружив в местах утечек остатки взрывчатки.

Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на страны, которым выгодно разрушение «Северных потоков» и «которые фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Аварию на «Северных потоках» он назвал актом государственного терроризма. Российский лидер подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.