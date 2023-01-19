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Пособника убийцы мужчины в Иванове задержали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пособника убийцы, застрелившего мужчину в Иванове, задержали. Об этом 19 января сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан местный житель <…> Проведен допрос 22-летнего молодого человека, подозреваемого в пособничестве убийству (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в публикации ведомства.

Инцидент произошел накануне, 18 января. По данным следствия, задержанный вместе со своим братом 27-летним Хачатуром Тарханяном приехал на встречу с мужчиной, чтобы разрешить образовавшийся между ними конфликт. В результате Тарханян выстрелил в оппонента. Пострадавший 32-летний мужчина скончался на месте, а преступники скрылись.

На данный момент ведутся поиски Тарханяна, он объявлен в розыск. Отмечается, что он может передвигаться на автомобиле Hyundai Solaris.

Ранее, 8 января, женщина напала с ножом на коллегу-повара в хинкальной «Тбилисо» в Мытищах. Сначала мужчина ударил свою оппонентку, после чего она бросилась на него с оружием. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

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