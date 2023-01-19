Дело главы воронежского сельхозпредприятия об мошенничестве с субсидиями передали в суд

В воронежский Центральный районный суд поступило уголовное дело о мошенничестве с субсидиями на 7,5 млн рублей. Дело было возбуждено в отношении сельскохозяйственной компании и зоотехника. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на региональное управление МВД.

По информации агентства, речь идет об ООО «Рассвет». Фигурантами дела стали его директор Сергей Агибалов и главный зоотехник Юрий Лукьянчиков.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере» по материалам УФСБ.

Как отмечается в материале, было установлено, что главе ООО стало известно о возможности получения субсидий, предоставляемых правительством Воронежской области для возмещения части затрат по обеспечению прироста молока собственного производства. Он и зоотехник подготовили неверные сведения о продуктивности коров и численности животных на ферме. В результате с 2019 по 2020 год компания пять раз получила субсидии на общую сумму в 7,5 млн рублей.