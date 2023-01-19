Один человек пострадал в ДТП на трассе в Астраханской области

Один человек получил травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Астраханской области. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на ГКУ «Волгоспас».

Инцидент произошел накануне, 18 января, на автодороге Астрахань – Камызяк, неподалеку от села Карагали. Столкнулись автомобили «Нива» и ВАЗ-2114.

В результате ДТП пострадал 24-летний водитель легковушки. Он был госпитализирован в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

Вечером 18 января в Нижнем Тагиле при движении по трамвайным путям 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречку, где врезался в Ford Focus. Пострадала женщина.