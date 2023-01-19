Синоптики предрекли оттепель в Коми в ближайшие выходные

В Республике Коми в ближайшие выходные ожидается оттепель. Об этом пишет в четверг, 19 января, ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный ЦГМС.

При этом температурных рекордов ожидать не стоит, отмечается в материале. В субботу и воскресенье в регионе сохранится теплая погода с близкой к нулю температурой. Однако с понедельника вновь начнет холодать, но без резких перепадов.

Как объяснила начальник отдела гидрометеорологических прогнозов ЦГМС Коми Ольга Козак, республика оказалась на периферии циклона и антициклона. Основная масса теплого воздуха досталась Архангельской области, а Коми по остаточному принципу достались волны тепла, и соседствуют они с сибирским антициклоном.

Ранее в этот день специалисты «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время ожидаются в Москве в предстоящие выходные.

Утром в субботу, 21 января, жителей столицы ждет пасмурная погода. Температура воздуха ожидается –2 градуса днем и –5 ночью, скорость ветра — 2,5 м/с. В воскресенье в Москве похолодает, среднесуточная температура составит –5 градусов.