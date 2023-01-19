Глыба льда обрушилась у подъезда жилого дома в Тверской области

Глыба льда упала у подъезда с крыши жилого дома в городе Ржеве в Тверской области. Об этом в четверг, 19 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Информация была получена в ходе мониторинга региональных СМИ.

В результате падения льда была сломана скамейка, стоящая у подъезда. Никто не пострадал.

Сейчас ведомство проводит проверку по осуществлению управляющей компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По итогам будет принято процессуальное решение.

20 декабря в Добровском районе Липецкой области глыба льда отлетела с грузовика и попала в Range Rover, которым управлял 24-летний мужчина. Ему пришлось обращаться за медицинской помощью.