В Самарской области подсчитали число случаев алкогольной зависимости

Специалисты Самарстата подсчитали число жителей Самарской области с подтвержденным синдромом алкогольной зависимости. Об этом в четверг, 19 января, пишет НИА «Самара» со ссылкой на данные службы.

Так, в 2020 году алкогольная зависимость была диагностирована у 646 человек, в 2021-м — у 569 человек. При этом в 2011 году в регионе фиксировали 2262 случая алкоголизма. Таким образом, за 10 лет показатель уменьшился почти вчетверо, пишет 63.ру.

Также в области снизился показатель смертности от алкоголизма. Пик наблюдался в 2014 году — почти 700 человек. В 2021 году показатель составил 165 человек.