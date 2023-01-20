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Работодатели оценили влияние внешности на шансы трудоустройства

SuperJob: работодатели всё реже называют внешнюю привлекательность преимуществом при трудоустройстве
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Фото: Getty Images/Harbucks
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Работодатели всё реже называют внешнюю привлекательность преимуществом при трудоустройстве и построении карьеры. При этом сами соискатели также реже считают красоту серьезным плюсом. Это показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с результатами которого ознакомились «Известия».

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В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и построении карьеры, сегодня убеждены 68% менеджеров по персоналу. Это примерно столько же, сколько было в 2020 и 2021 годах, когда пандемия и повсеместное введение удаленки научили работодателей ценить в сотрудниках профессиональные компетенции, а не красоту, отмечают специалисты.

При этом по сравнению с 2009 годом число HR-менеджеров, уверенных в значимости хороших внешних данных кандидата, заметно сократилось (минус 14 процентных пунктов).

На вопрос о том, важна ли привлекательность сотрудника для построения карьеры, 38% работодателей утверждают, что в их организации влияние красоты на профессиональный рост исключено. Такая позиция становится всё более популярной. Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру сегодня составляет 3,5 балла по 10-балльной шкале — это на 0,3 балла меньше, чем в 2021-м, и на 1,3 меньше, чем в 2020-м.

Мнение о том, что хорошие внешние данные являются серьезным плюсом при трудоустройстве и построении карьеры, соискатели разделяют реже, чем работодатели. Сегодня в этом убежден 61% россиян — это на 5 п.п. меньше, чем в 2020-м, и на 23 п.п. меньше, чем 15 лет назад.

Вместе с тем в важности внешности чаще всего убеждены респонденты, которые не считают себя красивыми (71%). Меньше всего тех, кто согласен, что привлекательность играет заметную роль в карьере, среди опрошенных старше 45 лет (58%).

Ранее в январе опрошенные работодатели назвали частые причины отказа соискателям. Выяснилось, что чаще всего работодатели отказывают соискателям из-за отсутствия необходимых навыков, высоких зарплатных ожиданий и вскрывшегося обмана со стороны собеседника.

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