Водитель «КамАЗа» пострадал при столкновении с фурой в Тамбовской области

В Знаменском районе Тамбовской области в результате столкновения двух грузовиков пострадал мужчина. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 18 января на 170-м км трассы Воронеж – Тамбов. По предварительным данным, 38-летний водитель грузовика DAF допустил занос полуприцепа на встречную полосу и столкновение с «КамАЗом».

В результате пострадал 50-летний водитель отечественного большегруза, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». На автомобиле скорой помощи его доставили в Тамбов в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

В тот же день сообщалось о другом ДТП в Знаменском районе региона. Водитель «КамАЗа» выехал на встречку и врезался в грузовик Mercedes, после чего слетел с моста и перевернулся. Мужчину госпитализировали.