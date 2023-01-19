Протесты в Барселоне привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками полиции

Протесты в Барселоне привели к столкновениям между демонстрантами и сотрудниками полиции

2023-01-19 18:08:11

2023-01-19 18:08:11

2023-01-19 18:08:11

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru