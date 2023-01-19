Дорожное покрытие отремонтируют вокруг Палкинской школы в Псковской области

В Псковской области в 2023 году планируют обновить асфальтобетонное покрытие вокруг Палкинской средней школы. Об этом глава района Ольга Потапова сообщила в своем Telegram-канале.

«Асфальтобетонное покрытие вокруг Палкинской средней школы нуждается в ремонте. Коллеги произвели контрольные замеры», — написала чиновница.

Как уточняет Псковская Лента Новостей, сейчас идет разработка сметы к аукциону по поиску подрядной организации. Обновить покрытие намерены в этом году.

В конце декабря сообщалось, что власти Псковской области рассчитывают отремонтировать 240 км дорог в 2023 году. Плановый размер дорожного фонда составляет 12,5 млрд рублей.