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Готовность первого участка Вознесенского тракта в Казани достигла 90%

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Фото: Мэрия Казани/Денис Гордийко
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В Казани строительство первого участка Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы завершено на 90%. Полностью закончить работы планируется в ноябре, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Несмотря на погоду, строительство идет по графику, технологии позволяют качественно вести работу и сегодня. Ежедневно в две смены на площадках трудятся 57 единиц техники и 200 строителей», — рассказал мэр Ильсур Метшин, посетивший объект.

На сегодняшний день завершено строительство всех искусственных сооружений, включая подземные переходы, железнодорожный путепровод и тоннели. Осенью 2022 года было открыто движение по верхней части последних конструкций, уточняет InKazan.ru.

Сейчас подрядчик устанавливает подпорные стенки и шумозащитные экраны, укладывает нижний слой асфальта на оставшихся отрезках дороги, прокладывает ливневку. В целом готовность объекта оценивается в 90%. Сдать участок планируется уже в ноябре.

Как отмечает ИА «Татар-информ», параллельно продолжается строительство второго участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». Его протяженность составляет около 8 км. На участке должны возвести два надземных и два подземных перехода, два путепровода, мосты через реки Нокса и Крутовка.

Строительство Вознесенского тракта началось в августе 2021 года. Его общая протяженность составит 11,7 км. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и протянется от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга».

В июле 2022-го стало известно, что дорога будет иметь платные участки.

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