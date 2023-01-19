В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов

Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма, а также республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 19 января, сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Глава МИДа пояснил, что, несмотря на прекрасные отношения с РФ, Иран признает суверенитет и территориальную целостность в рамках международных законов.

«Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся», — сказал Абдоллахиан телеканалу TRT World.

При этом министр обвиняет НАТО в конфликте на Украине. По его словам, Тегеран считает провокационные действия альянса и некоторых западных стран главной причиной боевых действий.

Ранее, 12 января, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не считает военную конфронтацию путем для урегулирования, и призвал Москву и Киев к диалогу. По его словам, Тегеран готов оказывать посредническое содействие для урегулирования конфликта на Украине.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году также по итогам референдума. Киев отказывается признавать итоги голосования.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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