Еще 2,6 тыс. человек переселят из аварийного жилья в Подмосковье в 2023 году

В трех муниципалитетах Московской области до конца 2023 года планируется переселить из аварийного жилфонда еще 2,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Речь идет о городах Красногорск, Шатура и Сергиев Посад. В течение года из аварийного жилья переселят в общей сложности 2681 человека.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», всего в трех муниципалитетах расселят 1267 помещений. Их общая площадь составляет 54,5 тыс. кв. м.

В декабре 2022-го сообщалось, что новый дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Старой Купавне в Богородском городском округе Подмосковья. В новые квартиры переедут 128 семей.