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Новые школа и детский сад открылись в Новой Москве

Собянин сообщил об открытии двух детских садов и школы в Новой Москве
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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В поселении Сосенском (ТиНАО) в Новой Москве открылась новая школа с дошкольным отделением и детский сад. Как сообщил 19 января мэр Москвы Сергей Собянин, образовательное учреждение рассчитано на 550 учеников, а его дошкольное отделение смогут посещать 200 детей.

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Здание школы построено по индивидуальному проекту. Кабинеты и другие помещения в нем приспособлены также для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении есть также помещение с 3D-принтерами, лазерными резаками и другим оборудованием, необходимым для изучения физики, технологий и промышленного дизайна.

Новый детский сад на 220 воспитанников появился в Сосенском на улице Малое Понизовье. В нем также созданы все условия для развития детей: есть пространство для кружков, занятий музыкой и физкультурой.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы застройщики, возводящие новые жилые комплексы, не забывали о своих обязательствах по строительству объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь — школ и детских садов», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее, 22 ноября 2022 года, сообщалось, что Собянин утвердил проекты 10 объектов образования, школ и детсадов для разных районах столицы. Образовательные учреждения будут построены на средства инвесторов. В мэрии отметили, что две школы и семь детских садов построят в Гольяново, Отрадном, а также в Головинском, Бабушкинском районах в Марьино и Северном Медведково.

7 ноября стало известно, что в Москве с начала 2022 года открыли 11 объектов образования. Как рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, с начала года ввели в эксплуатацию 11 объектов образования на 3550 мест, в том числе две школы, четыре учебных корпуса и пять детских садов.

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