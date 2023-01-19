Россия проверит сведения о помощи членов СММ ОБСЕ Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 19 января, заявил, что Москва проверит сведения о помощи сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Киеву в подготовке силовых акций против гражданского населения.

По его словам, миссия работала «небеспристрастно» и поддерживала выгодную Украине версию событий.

«Мы сейчас проверяем сведения, которые в последние месяцы всплыли в ходе осуществления специальной военной операции, которые дают основание подозревать, что некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но, по сути дела, помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения», — сказал министр на пресс-конференции в Минске по итогам заседания коллегии внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

В декабре Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня. Он также отметил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.

Основной задачей миссии, состоявшей из почти 700 международных наблюдателей и 630 сотрудников, было, как говорится в документах самой СММ, беспристрастно наблюдать за ситуацией на Украине и способствовать диалогу между сторонами конфликта.

Мандат СММ истек 31 марта, и если предыдущие восемь лет он продлевался консенсусом, то на этот раз против выступила Россия. Постпред РФ при организации Александр Лукашевич пояснил «Известиям», что у Москвы накопилось к СММ множество претензий. Что касается дальнейшего присутствия ОБСЕ на Украине, то дипломат дал понять еще 1 апреля, что российская сторона против того, чтобы организация как-то подключалась к урегулированию.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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