Синоптики рассказали о возвращении морозов в Брянскую область

На следующей неделе в Брянской области ожидается возвращение морозной погоды. Об этом в четверг, 19 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на прогноз синоптиков.

По мнению специалистов, аномальное потепление подходит к завершению. Сейчас температура воздуха в регионе достигает +8 градусов.

Синоптики отмечают, что уже в ближайшую субботу, 21 января, столбики термометров вновь опустятся ниже нуля — прогнозируется –4 градуса.

Ранее в этот день специалисты «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям», что пасмурная погода и небольшие заморозки в ночное время ожидаются в Москве в предстоящие выходные.

Утром в субботу, 21 января, жителей столицы ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит –2 днем и –5 ночью. Скорость ветра составит 2,5 м/с. В воскресенье в Москве похолодает, среднесуточная температура составит –5 градусов.