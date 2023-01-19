Калужскому Музею истории космонавтики передали два экспоната

Калужский Музей истории космонавтики получил два новых экспоната. Об этом в четверг, 19 января, пишет газета «Весть».

Экспозиция пополнилась фрагментом головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2-1а» и бюстом советского конструктора Владимира Челомея.

Предметы передал музею глава научно-исследовательского центра истории предприятия «ВПК «НПО машиностроения» Леонард Смиричевский.

Ранее, в конце декабря, сообщалось, что комната аргентинского нападающего Лионеля Месси в Катарском университете в Дохе, где проживала сборная Аргентины во время чемпионата мира по футболу, станет музеем. Помещение переоборудуют в ближайшие недели.