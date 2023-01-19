Пожар в жилом доме произошел в Орловской области

Пожар в жилом доме произошел в деревне Моногарово Ливенского района Орловской области. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел 17 января в 20:21. На момент прибытия спасателей дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения.

В результате дом выгорел изнутри. Никто не пострадал. Сотрудникам МЧС удалось спасти кровлю дома, летнюю кухню, гараж и постройки поблизости.

Причины инцидента выясняются.

Ранее, в ночь на 16 января, пожар произошел в жилом доме в поселке Красный Луч в Псковской области. Погиб мужчина 1957 года рождения.