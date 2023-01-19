Петербург обновил рекорд тепла для 19 января

Температура воздуха в Санкт-Петербурге в четверг, 19 января, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

К 11 часам температура воздуха в Северной столице поднялась до отметки в +5 градусов, что на 0,3 градуса выше рекорда трехлетней давности. Точное значение нового достижения станет известно после 21:00, отметил специалист.

Как рассказал главный городской синоптик Александр Колесов, в городе ожидается рекорд и по осадкам. За ночь в центре Северной столицы выпало 9,2 мм, отмечает ИА FlashNord. Предыдущий рекорд в 9,3 мм был установлен в 1974 году.