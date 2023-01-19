Советскую и российскую журналистку Бэллу Куркову похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Пятого канала.

Отпевание состоится в Преображенском храме в понедельник, 23 января. Церемония начнется в 12:00.

Экс-глава Пятого канала скончалась на 88-м году жизни в одной из больниц Петербурга в ночь на 19 января. Причина смерти не сообщается.

Соболезнования в связи со смертью тележурналистки выразили президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Ирина Тайманова в беседе с «Известиями» назвала Куркову партизаном и разведчицей телевидения, отметив, что смерть журналистки — это потеря целой эпохи российского телевидения.

Спортивный журналист Геннадий Орлов, в свою очередь, рассказал «Известиям», что Куркова была честным и справедливым человеком, образцом ленинградского духа.

Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу «Пятое колесо». В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал», на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала «Культура».

Куркова имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства РФ в области СМИ.