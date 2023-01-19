Водитель такси умер за рулем в Москве

В Москве водитель такси умер за рулем. Об этом 19 января сообщил источник «Известий».

Трагедия произошла накануне около 13:30. По предварительным данным, причиной кончины стала остановка сердца. Мужчине было 28 лет.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Был ли в машине такси пассажир, не сообщается.

Аналогичный случай произошел в столице 11 января. Водитель такси умер за рулем и врезался в другой автомобиль. О пострадавших не сообщалось.