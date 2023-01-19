Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
Мир
Немецкие СМИ заявили о готовности концерна передать Украине свыше 100 танков
Политика
В Госдуме назвали самозванством принятие ЕП резолюции о трибунале по Украине
Мир
Великобритания отправит Украине 600 ракет Brimstone
Мир
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Мир
В ЛНР заявили о сильном обстреле Кременной со стороны ВСУ
Мир
Во Франции раскритиковали просящего денег и оружия Зеленского
Мир
Россия проверит сведения о помощи членов СММ ОБСЕ Киеву
Экономика
Мишустин отметил устойчивость экономики РФ в нестандартных условиях
Мир
Новый глава минобороны ФРГ назвал украинский конфликт «шансом» для НАТО
Интернет
Microsoft прекратит продажу лицензии Windows 10 с 1 февраля
Мир
Фильм «На западном фронте без перемен» получил 14 номинаций на BAFTA
Сюжет:

The Telegraph указала на снижение поддержки Киева странами Запада

The Telegraph: споры вокруг танков показали, что поддержка Киева странами Запада сходит на нет
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поддержка Киева странами Запада постепенно сходит на нет, о чем можно судить по отсутствию единогласия по вопросу поставки танков на Украину. Такое мнение высказал в четверг, 19 января, обозреватель британской газеты The Telegraph Кон Кофлин.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

«Умозаключение о том, что западным политикам не хватает решимости по-прежнему оказывать поддержку Украине, возможно, в конечном счете не так уж далеко от истины», — отметил журналист.

По его мнению, колебания Запада по поводу поставок тяжелого вооружения Киеву основаны на опасениях спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. И даже несмотря на то, что Великобритания приняла решение отправить на Украину танки Challenger 2, это вряд ли это убедит других последовать ее примеру, считает Кофлин.

«Помимо этого, боевые машины вряд ли окажут решающее влияние на ход конфликта», — пишет он.

Обозреватель также отмечает, что пока западные страны спорят о поставках танков Киеву, Москва продолжает добиваться успехов на поле боя, в то же время укрепляя отношения с Китаем и Южной Африкой.

Днем ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2, но при условии, что Вашингтон поставит Украине свои танки Abrams.

В издании пояснили, что Германия всегда была против поддержки Украины в одиночку. В США же, по версии газеты, настаивают на том, чтобы немецкая сторона не только разрешила другим странам передать Leopard 2 Украине, но и сама сделала так же.

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы журналистов, ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Помимо этого, финская газета Iltalehti написала, что страны объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF) склоняют Хельсинки передать Украине танки Leopard. В то же время официального решения Финляндия еще не приняла.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023