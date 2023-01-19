The Telegraph указала на снижение поддержки Киева странами Запада

Поддержка Киева странами Запада постепенно сходит на нет, о чем можно судить по отсутствию единогласия по вопросу поставки танков на Украину. Такое мнение высказал в четверг, 19 января, обозреватель британской газеты The Telegraph Кон Кофлин.

«Умозаключение о том, что западным политикам не хватает решимости по-прежнему оказывать поддержку Украине, возможно, в конечном счете не так уж далеко от истины», — отметил журналист.

По его мнению, колебания Запада по поводу поставок тяжелого вооружения Киеву основаны на опасениях спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта с Москвой. И даже несмотря на то, что Великобритания приняла решение отправить на Украину танки Challenger 2, это вряд ли это убедит других последовать ее примеру, считает Кофлин.

«Помимо этого, боевые машины вряд ли окажут решающее влияние на ход конфликта», — пишет он.

Обозреватель также отмечает, что пока западные страны спорят о поставках танков Киеву, Москва продолжает добиваться успехов на поле боя, в то же время укрепляя отношения с Китаем и Южной Африкой.

Днем ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2, но при условии, что Вашингтон поставит Украине свои танки Abrams.

В издании пояснили, что Германия всегда была против поддержки Украины в одиночку. В США же, по версии газеты, настаивают на том, чтобы немецкая сторона не только разрешила другим странам передать Leopard 2 Украине, но и сама сделала так же.

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы журналистов, ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Помимо этого, финская газета Iltalehti написала, что страны объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF) склоняют Хельсинки передать Украине танки Leopard. В то же время официального решения Финляндия еще не приняла.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

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