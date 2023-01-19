Сумма средств на обновление парков в Оренбуржье в 2023 году удвоится

В 2023 году из бюджета Оренбургской области на благоустройство парков, скверов и улиц региона направят более 1,8 млрд рублей, что больше суммы 2022 года почти в два раза.

По словам губернатора Дениса Паслера, которые приводит Урал56.Ру, в планах властей — обустроить территории, где суммарно проживает более 1,1 млн человек. Так, планируется привести в порядок и обновить 19 объектов в 13 муниципалитетах. Кроме того, отметил глава области, планируется реализовать еще несколько проектов по программе инициативного бюджетирования.

В 2022 году на благоустройство парков, скверов, аллей и дворов Оренбуржья из бюджетов всех уровней было выделено около 1 млрд рублей. Муниципалитеты получали средства из регионального бюджета в рамках грантов и федеральных программ.