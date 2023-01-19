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Женщина лишилась квартиры в центре Москвы после поездки на Кипр

Москвичка вернулась с Кипра и узнала о незаконной продаже ее квартиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Жительница Москвы обратилась в полицию в связи с незаконной продажей ее квартиры.

Квартирный опрос: в России появилась новая схема мошенничества с жильем
Как люди могут защитить себя от аферистов

Как узнали «Известия», в 2019 году 67-летняя женщина выехала на Кипр, оставив в Москве пустующую квартиру, доставшуюся в наследство от мужа.

16 января 2023 года она вернулась и застала в квартире других людей. Они представились новыми собственниками жилья, которые приобрели его в конце 2022 года.

Выяснилось, что квартиру новым жильцам продала женщина по имени Инга. Она показала паспорт реальной собственницы и все документы на недвижимость. Уже 21 декабря Инга переоформила квартиру на покупателей.

Накануне директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям» о новой мошеннической схеме с жильем.

Аферисты вычисляют недавно продавших квартиру людей и, играя на доверии, отбирают перечисленные за нее деньги. Злоумышленники рассчитывают на то, что люди передадут данные, которых аферистам достаточно, чтобы забрать деньги себе.

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