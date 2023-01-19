Женщина лишилась квартиры в центре Москвы после поездки на Кипр

Жительница Москвы обратилась в полицию в связи с незаконной продажей ее квартиры.

Как узнали «Известия», в 2019 году 67-летняя женщина выехала на Кипр, оставив в Москве пустующую квартиру, доставшуюся в наследство от мужа.

16 января 2023 года она вернулась и застала в квартире других людей. Они представились новыми собственниками жилья, которые приобрели его в конце 2022 года.

Выяснилось, что квартиру новым жильцам продала женщина по имени Инга. Она показала паспорт реальной собственницы и все документы на недвижимость. Уже 21 декабря Инга переоформила квартиру на покупателей.

Накануне директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям» о новой мошеннической схеме с жильем.

Аферисты вычисляют недавно продавших квартиру людей и, играя на доверии, отбирают перечисленные за нее деньги. Злоумышленники рассчитывают на то, что люди передадут данные, которых аферистам достаточно, чтобы забрать деньги себе.