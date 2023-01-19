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СМИ узнали о консультациях чиновниками Украины властей Британии по кибератакам

The Times: чиновники Украины консультировали власти Великобритании по возможным кибератакам РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Nicolas Armer
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Украинские чиновники на текущей неделе ездили в Лондон консультировать представителей британских властей по вопросам кибербезопасности. Об этом 19 января сообщила британская газета The Times.

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По ее данным, в Великобритании якобы опасаются кибератак России, которые могут быть направлены против критической инфраструктуры Соединенного Королевства с использованием «проверенной на Украине тактики».

«Украинские чиновники на этой неделе посетили Лондон, чтобы поделиться информацией о российской тактике и проконсультировать британские власти по кибербезопасности», — пишет СМИ.

21 декабря 2022 года сообщалось, что Национальные силы кибербезопасности (NCF) Великобритании ведут набор специалистов для совершения хакерских атак на другие государства.

Для этого спецслужба, в частности, набирает сотрудников с познаниями в области математики и точных наук, а также лингвистов со знанием английского, арабского или русского языков.

5 ноября стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за последнее время уже в четвертый раз сменила номер телефона. Издание Daily Mail сообщило о том, что команда ушедшей в отставку Трасс всё еще находится в панике после того, как телефон политика взломали хакеры, якобы работающие на Россию.

31 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что сообщения британских СМИ о том, что к взлому телефона Трасс якобы причастны российские хакеры, можно рассматривать только как публикации «желтой прессы».

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