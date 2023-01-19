Новый глава минобороны ФРГ назвал украинский конфликт «шансом» для НАТО

Новый министр обороны Германии Борис Писториус в четверг, 19 января, на совместной пресс-конференции с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остином назвал конфликт на Украине «шансом» для НАТО показать себя.

По словам министра, он обсудил с коллегой множество тем, в том числе вопрос поддержки Киева военными поставками. Писториус пообещал и в дальнейшем оказывать помощь Украине.

Кроме того, он отметил важность действовать сообща и подчеркнул, что Вашингтон во всех военных вопросах является важнейшим партнером Берлина.

«Конфликт на Украине дал шанс НАТО показать себя тем, чем оно является, — стабильным объединением, способным реагировать и действовать», — считает он.

Глава минобороны ФРГ добавил, что фундаментом альянса является совместная стратегия и общая ответственность.

Ранее в этот день глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что провокационные действия НАТО и Запада являются главной причиной конфликта на Украине.

12 января посол Ирана в Москве Казем Джалали также выразил мнение, что корень украинского кризиса кроется в «подстрекательских» действиях НАТО и западных стран.

До этого, 30 декабря, бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive заявил, что Вашингтон упустил возможность согласиться на требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, спровоцировав вместо этого конфликт на Украине. Он отметил, что для США было бы намного лучше, если бы власти страны всерьез восприняли требования президента России Владимира Путина.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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