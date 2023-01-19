Дрон разбил лобовое стекло фуры в Воронежской области

В Воронежской области дрон влетел в кабину грузовика, разбив лобовое стекло. Об этом 19 января сообщили в главном управлении МВД по региону.

«Поступило сообщение о механическом повреждении автомобиля Volvo под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области, произошедшем на 506-м км трассы М-4 «Дон», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

По предварительным данным, летательный аппарат, принадлежавший частному лицу, разрядился и упал вниз, на авто. В результате происшествия пострадавших нет.

Позднее директор компании «ВолТрансЛидерСевер», которой принадлежит фура, рассказал, что владелец коптера возместил причиненный ущерб. Он заявил «Газете.Ru», что водитель отделался испугом и царапинами.

18 ноября сообщалось, что российские инженеры приступили к созданию первой отечественной системы, которая позволит операторам беспилотных воздушных судов заблаговременно обнаруживать опасные сближения в воздухе. Систему создает научно-производственное предприятие «Радар ммс».